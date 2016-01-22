Президент Афганистана предупредил о возрождении в стране "Аль-Каиды"

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Террористическая организация "Аль-Каида" восстановила свое влияние в Афганистане. Об этом, как передает Report со ссылкой на Lenta.Ru, заявил президент страны Ашраф Гани Ахмадзай в интервью телекомпании CNN.

"В начале 2015 года имели место оптимистические предположения по поводу того, что ее мощь значительно сократилась. Теперь это не так", — заявил афганский лидер. Он отметил, что террористы прибывают в Афганистан из многих государств, в том числе из России, Китая, Узбекистана, Таджикистана и арабских государств на Ближнем Востоке.

"Эти люди не ссорились с народом Афганистана, но они используют нашу территорию", — подчеркнул Ахмадзай. В этой связи он подчеркнул важность борьбы с международным терроризмом и призвал предоставить афганскому спецназу дополнительную поддержку с воздуха.