​Президент Афганистана обвинил талибов в атаке в Кабуле

Президент Афганистана Ашраф Гани обвинил радикальное движение "Талибан" в организации взрыва в Кабуле, жертвами которого стали 63 человека.

Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, об этом президент Афганистана написал в Twitter.

"Талибы не смогут снять с себя вину (за атаку), они предоставляют террористам платформу. ...Я решительно осуждаю бесчеловечное нападение", - написал он.

Афганский лидер выразил соболезнования семьям погибших и пообещал молиться за скорейшее выздоровление раненых. В связи с происшествием Гани объявил о созыве экстренного заседания по вопросам безопасности.

Ранее представители радикальной группировки опровергли свою причастность к происшествию. Ответственность за инцидент пока никто не взял.

Taliban cannot absolve themselves of blame, for they provide platform for terrorists. Today is the day of mourning, hence #StateBuilder have cancelled today's gathering at the Loya Jirga tent.