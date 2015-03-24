Президент Афганистана: численность войск США в стране определит Обама

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Численность американских войск в Афганистане определит президент США Барак Обама, заявил находящийся с визитом в Вашингтоне президент Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай.

"Определение конкретной численности - это вопрос, который находится в компетенции США, и он будет решаться президентом Обамой", - заявил Ахмадзай на пресс-конференции в Кемп-Дэвиде. Он подчеркнул, что "цифры сами по себе не важны", тогда как главной целью является "безопасность США и Афганистана".

В свою очередь госсекретарь США Джон Керри, выступая на той же пресс-конференции, отметил, что данный вопрос будет обсуждаться президентами США и Афганистана на переговорах в Белом доме. По его словам, афганский лидер "просит о большей гибкости в данном смысле".

"Мы намерены продолжать сотрудничество с Афганистаном по всем аспектам, которые мы обсуждали на переговорах - финансы, восстановление страны, и, конечно, энергетика и безопасность", - отметил Керри, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".