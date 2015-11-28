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    ​Преступник открыл огонь в центре планирования семьи Колорадо-Спрингс

    В результате инцидента ранения получили 11 человек

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Вечером в пятницу в здание центра планирования семьи Колорадо-Спрингс зашёл вооруженный мужчина и открыл огонь на поражение.

    Как передает Report, по последним даным, в результате инцидента ранения получили 11 человек - шестеро гражданских и пятеро работников полиции.

    В течение нескольких часов силовики пытались обезвредить преступника, задействовав в ходе спецоперации даже бронированный автомобиль, но затем злоумышленник добровольно сдался полицейским.

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