​Преступник открыл огонь в центре планирования семьи Колорадо-Спрингс

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Вечером в пятницу в здание центра планирования семьи Колорадо-Спрингс зашёл вооруженный мужчина и открыл огонь на поражение.

Как передает Report, по последним даным, в результате инцидента ранения получили 11 человек - шестеро гражданских и пятеро работников полиции.

В течение нескольких часов силовики пытались обезвредить преступника, задействовав в ходе спецоперации даже бронированный автомобиль, но затем злоумышленник добровольно сдался полицейским.