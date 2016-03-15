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    ​Пресс-служба Порошенко опровергла сообщения об отставке Саакашвили

    Все сообщение об отставке главы Одесской облгосадминистрации — не соответствуют действительности

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко опроверг информацию о возможном увольнении Михаила Саакашвили с поста губернатора Одесской области.

    Как передает Report, об этом написал Цеголко на своей странице в Facebook.

    "Президент провел телефонный разговор с Михаилом Саакашвили о перспективных проектах развития Одесской области. Все "сообщение" об отставке главы Одесской облгосадминистрации — не соответствуют действительности", — написал Цеголко на своей странице в Facebook.

    Ранее украинское интернет-издание Odessit.ua сообщило со ссылкой на источники в администрации президента Украины, что Петр Порошенко якобы подписал указ относительно увольнения губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, но дата остается открытой, поскольку президент не определился с кандидатурой нового главы области.

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