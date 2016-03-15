​Пресс-служба Порошенко опровергла сообщения об отставке Саакашвили

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко опроверг информацию о возможном увольнении Михаила Саакашвили с поста губернатора Одесской области.

Как передает Report, об этом написал Цеголко на своей странице в Facebook.

"Президент провел телефонный разговор с Михаилом Саакашвили о перспективных проектах развития Одесской области. Все "сообщение" об отставке главы Одесской облгосадминистрации — не соответствуют действительности", — написал Цеголко на своей странице в Facebook.

Ранее украинское интернет-издание Odessit.ua сообщило со ссылкой на источники в администрации президента Украины, что Петр Порошенко якобы подписал указ относительно увольнения губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, но дата остается открытой, поскольку президент не определился с кандидатурой нового главы области.