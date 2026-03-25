Пресс-секретарь Нетаньяху уходит в отставку
25 марта, 2026
- 22:56
Пресс-секретарь премьер-министра Израиля Зив Агмон уходит в отставку из-за критики за его резкие высказывания.
Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, информацию распространила канцелярия израильского премьера.
Уточняется, что вчера вечером были преданы огласке расистские высказывания Агмона в адрес и нападки на самого премьера Биньямина Нетаньяху.
В заявлении отмечается, что Агмон признает подлинность высказываний, но утверждает, что они вырваны из контекста.
