Пресс-секретарь Нетаньяху уходит в отставку

Пресс-секретарь премьер-министра Израиля Зив Агмон уходит в отставку из-за критики за его резкие высказывания.

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, информацию распространила канцелярия израильского премьера.

Уточняется, что вчера вечером были преданы огласке расистские высказывания Агмона в адрес и нападки на самого премьера Биньямина Нетаньяху.

В заявлении отмечается, что Агмон признает подлинность высказываний, но утверждает, что они вырваны из контекста.