Зеленский: США предложили гарантии безопасности в обмен на уход ВСУ из Донбасса
Другие страны
- 25 марта, 2026
- 23:48
США предложили гарантии безопасности Украине в рамках мирного соглашения с Россией при условии, что Киев уступит Донбасс Москве.
Как передает Report, об этом в интервью Reuters заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Американцы готовы завершить работу над этими гарантиями на высоком уровне, как только Украина будет готова уйти из Донбасса", - сказал он.
По его словам, ситуация на Ближнем Востоке влияет на решения президента США Дональда Трампа: "И я думаю, что и на его дальнейшие шаги. К сожалению, на мой взгляд, президент Трамп по-прежнему выбирает стратегию усиления давления на украинскую сторону".
