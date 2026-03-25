Зеленский: США предложили гарантии безопасности в обмен на уход ВСУ из Донбасса

США предложили гарантии безопасности Украине в рамках мирного соглашения с Россией при условии, что Киев уступит Донбасс Москве.

Как передает Report, об этом в интервью Reuters заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Американцы готовы завершить работу над этими гарантиями на высоком уровне, как только Украина будет готова уйти из Донбасса", - сказал он.

По его словам, ситуация на Ближнем Востоке влияет на решения президента США Дональда Трампа: "И я думаю, что и на его дальнейшие шаги. К сожалению, на мой взгляд, президент Трамп по-прежнему выбирает стратегию усиления давления на украинскую сторону".