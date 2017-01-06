Пресс-конференция Трампа состоится 11 января в Нью-Йорке

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Избранный президент США Дональд Трамп проведет в среду, 11 января, первую большую пресс-конференцию после победы на выборах 8 ноября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на регулярном брифинге Шон Спайсер, выдвинутый Трампом на пост пресс-секретаря Белого дома.

4 января Спайсер сообщил, что на предстоящей пресс-конференции Трамп намерен затронуть широкий круг тем, а не только вопрос о том, как он отойдет от управления своим бизнесом на срок президентских полномочий.

В каком именно здании пройдет мероприятие, пока не уточняется.