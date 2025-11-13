Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Премьер Японии призвала принять закон о шпионаже

    Другие страны
    • 13 ноября, 2025
    • 10:29
    Премьер Японии призвала принять закон о шпионаже

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила о необходимости принятия закона о борьбе со шпионажем, а также введения системы регистрации иностранных агентов.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом она заявила в ходе заседания бюджетной комиссии верхней палаты парламента.

    "Еще во время избирательной кампании на выборах главы [Либерально-демократической партии] я выступала за принятие закона о предотвращении шпионажа", - отметила премьер.

    "Речь идет о [предотвращении] операций со стороны иностранных сил. Мы намерены обеспечить стабильность японского общества и реагировать на различные вызовы, подрывающие демократию", - добавила Такаити.

    Кроме того, премьер выступила за внедрение системы регистрации иностранных агентов.

    "Это также касается и экономики, поэтому я бы хотела рассмотреть меры по защите Японии, включая систему регистрации иностранных агентов", - отметила глава правительства.

