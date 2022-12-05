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Премьер Японии поручил выделить на оборону в 2023-2027 годах свыше $300 млрд

Премьер Японии поручил выделить на оборону в 2023-2027 годах свыше $300 млрд Премьер-министр Японии Фумио Кисида поручил правительству выделить 43 трлн иен (около 317,9 млрд долларов по текущему курсу) на обеспечение обороны в течение пяти лет с 2023 по 2027 год.
Другие страны
5 декабря 2022 г. 15:02
Премьер Японии поручил выделить на оборону в 2023-2027 годах свыше $300 млрд

Премьер-министр Японии Фумио Кисида поручил правительству выделить 43 трлн иен (около 317,9 млрд долларов по текущему курсу) на обеспечение обороны в течение пяти лет с 2023 по 2027 год.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Kyodo.

Таким образом, глава правительства впервые сообщил конкретную сумму, которую планируется потратить на оборону в рамках планов Токио по кардинальному укреплению оборонного потенциала. Речь идет о финансировании пятилетнего краткосрочного плана обеспечения оборонного потенциала. Как отмечает агентство, это поручение было дано на встрече Кисиды с министром финансов Сюнъити Судзуки и главой министерства обороны Ясукадзу Хамадой.

Глава японского правительства в конце ноября распорядился к 2027 году увеличить более чем в два раза расходы на оборону по сравнению с текущим уровнем и довести их долю до 2% от ВВП страны.

Правительство Японии заявляет, что обеспокоено ухудшением ситуации в области безопасности вокруг страны в связи с развитием ракетно-ядерной программы КНДР, которое продвигается, как считают в Токио, крайне быстро, увеличением мощи Китая и ситуацией вокруг Украины. По этой причине в течение пяти лет планируется кардинальным образом укрепить обороноспособность.

Рассматривается, в частности, вопрос о получении наступательных вооружений для нанесения ударов по пусковым установкам потенциального противника, в том числе, по данным СМИ, о приобретении до 500 американских крылатых ракет Tomahawk. Планируется также создать необходимые запасы боеприпасов, с чем у Сил самообороны Японии, по данным источников ряда СМИ, наблюдаются проблемы.

В нынешнем финансовом году (начался в апреле) ассигнования на эти цели выросли примерно на 50 млрд иен по сравнению с предыдущим годом и составили 5,37 трлн иен (39 млрд долларов по текущему курсу), что стало рекордно высоким показателем. При успешной реализации плана и доведении оборонного бюджета до уровня 2% от ВВП Японии к 2027 году его объем может составить около 11 трлн иен (81 млрд долларов).

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