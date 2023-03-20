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Премьер Японии надеется убедить Индию принять жесткие меры против России

Премьер Японии надеется убедить Индию принять жесткие меры против России Премьер-министр Японии Фумио Кисида может обратиться за помощью к Индии для создания более сильной коалиции, противостоящей России, и убедить принять жесткие меры по отношению к Москве.
Другие страны
20 марта 2023 г. 13:06
Премьер Японии надеется убедить Индию принять жесткие меры против России

Премьер-министр Японии Фумио Кисида может обратиться за помощью к Индии для создания более сильной коалиции, противостоящей России, и убедить принять жесткие меры по отношению к Москве.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

Ожидается, что с таким предложением Кисида может выступить во время встречи с индийским премьер-министром Нарендрой Моди.

По словам японского чиновника, которого цитирует Bloomberg, японский премьер намерен "лучше понять позицию Индии как развивающейся страны".

Ранее Кисида заявлял, что Япония и Германия договорились продолжать вводить санкции в отношении России из-за боевых действий в Украине.

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