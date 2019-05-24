Премьер Японии может посетить Иран с посреднической миссией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в июне может посетить Иран с возможной посреднической миссией в целях нормализации отношений между Вашингтоном и Тегераном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, окончательное решение об этой поездке будет принято после предстоящего 25-29 мая визита президента США Дональда Трампа в Японию.

Вопрос о возможной поездке премьера в Тегеран мог, в частности, обсуждаться в ходе состоявшейся сегодня в Токио беседы Синдзо Абэ с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Напомним, что 16 мая премьер Синдзо Абэ провел в Токио переговоры с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. Японский премьер намерен использовать для возможной посреднической миссии свои хорошие отношения как с Вашингтоном, так и с Тегераном.

Отметим, что в последний раз глава правительства Японии посещал Иран в 1978 году.