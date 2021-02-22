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Премьер Японии извинился за участие сына в ужине с чиновниками

Премьер Японии извинился за участие сына в ужине с чиновниками Сэйго Суга и его коллеги в 2020 году ужинали по меньшей мере с 11 представителями ведомства, оплачивая счета за их блюда
Другие страны
22 февраля 2021 г. 10:27
Премьер Японии извинился за участие сына в ужине с чиновниками

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в понедельник в ходе дебатов в парламенте принес извинения за неуместное участие его сына Сэйго Суги, который является сотрудником продюсерской компании Tohokushinsha Film, в ужине с представителями министерства внутренних дел и коммуникаций.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Я прошу прощения за то, что мой сын имеет отношение к действиям, в результате которых чиновники нарушили кодекс поведения", - сказал глава правительства. При этом он подчеркнул, что "никогда не обсуждал с сыном его работу".

По данным агентства Kyodo, Сэйго Суга и его коллеги в 2020 году ужинали по меньшей мере с 11 представителями ведомства, оплачивая счета за их блюда. Между тем министерство внутренних дел и коммуникаций осуществляет выдачу лицензий на вещание, которые требуются для деятельности продюсерских компаний, таких как Tohokushinsha Film. Таким образом, чиновники фактически нарушили свой кодекс поведения, которые запрещает им получать подарки от заинтересованных лиц.

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