    Премьер Венгрии находится с визитом в Катаре

    • 12 сентября, 2025
    • 17:16
    Премьер Венгрии находится с визитом в Катаре

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в столицу Катара Доху с рабочим визитом.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на катарское агентство QNA.

    Сообщается, что в рамках визита запланированы переговоры высокого уровня.

    В Катар глава венгерского правительства прибыл из ОАЭ, где провел переговоры с президентом страны шейхом Мухаммедом бин Заидом Аль Нахайяном.

    Viktor Orban Qətərə gedib
    Prime Minister of Hungary visits Qatar

