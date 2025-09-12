Премьер Венгрии находится с визитом в Катаре

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в столицу Катара Доху с рабочим визитом.

Об этом Report сообщает со ссылкой на катарское агентство QNA.

Сообщается, что в рамках визита запланированы переговоры высокого уровня.

В Катар глава венгерского правительства прибыл из ОАЭ, где провел переговоры с президентом страны шейхом Мухаммедом бин Заидом Аль Нахайяном.