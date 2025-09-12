İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Viktor Orban Qətərə gedib

    Digər ölkələr
    • 12 sentyabr, 2025
    • 17:30
    Viktor Orban Qətərə gedib
    Viktor Orban

    Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban Qətərin paytaxtı Dohaya işgüzar səfərə gedib.

    Bu barədə "Report" Qətərin QNA agentliyinə istinadən məlumat verir.

    Bildirilir ki, səfər çərçivəsində yüksək səviyyəli danışıqlar planlaşdırılır.

    Macarıstan hökumətinin başçısı Qətərə BƏƏ-dən gedib. O, BƏƏ-də ölkə Prezidenti şeyx Məhəmməd bin Zayed Əl Nəhyanla danışıqlar aparıb.

    Viktor Orban doha Qətər
    Премьер Венгрии находится с визитом в Катаре
    Prime Minister of Hungary visits Qatar

    Son xəbərlər

    18:47

    Zelenski: ABŞ HHM sistemləri Rusiyanı müharibəni dayandırmağa məcbur edəcək

    Digər ölkələr
    18:43

    "Diario la R": Azərbaycan mətbəxi əsas yeməklərin müxtəlifliyi ilə heyrətləndirir

    Turizm
    18:27

    Mirzoyan Türkiyənin xüsusi nümayəndəsi Serdar Kılıçla görüşüb

    Region
    18:23

    Kobaxidze: Gürcüstan-ABŞ strateji tərəfdaşlığının bərpasını istəyirik

    Region
    18:16

    Olimpiya mükafatçısı Azərbaycan Güləş Federasiyasında koordinator təyin edilib

    Digər
    18:16

    Azərbaycanda daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüququnun qeydiyyatı 2 %-dən çox azalıb

    Biznes
    18:13

    Azərbaycan paralimpiyaçısı xal ehtiyatını artırıb, 12-ci pilləyə yüksəlib

    Fərdi
    18:04

    Kürşat Zorlu: Zəngəzur dəhlizi açıldıqdan sonra bölgə sabitlik və güvənin mühüm mərkəzinə çevriləcək

    Xarici siyasət
    18:00
    Foto

    Azərbaycanın turizm imkanları Yaponiyada tanıdılıb

    Turizm
    Bütün Xəbər Lenti