Премьер Венгрии 28 ноября планирует приехать в РФ
Другие страны
- 26 ноября, 2025
- 13:50
Премьер Венгрии Виктор Орбан 28 ноября планирует посетить Москву.
Как передает Report, об этом сообщает VSquare со ссылкой на источники.
Орбан проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным,
Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ни подтвердил, ни опроверг эту новость. Он отметил, что "Кремль сообщит о возможном контакте Путина и Орбана".
Последние новости
14:32
Строительство ж/д Решт-Астара в Иране начнется после праздника Новруз - ЭКСКЛЮЗИВИнфраструктура
14:32
Иран готовится к железнодорожным грузоперевозкам через Нахчыван в Армению - ЭКСКЛЮЗИВИнфраструктура
14:27
Фото
Азербайджан и РФ подписали соглашение о двустороннем электронном обмене ж/д даннымиИнфраструктура
14:16
Из-за сильного пожара в жилом комплексе в Гонконге погибли четыре человекаДругие страны
14:11
84-е заседание Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ пройдет в АшхабадеИнфраструктура
14:07
Фото
Азербайджан, Иран и Россия подписали Меморандум о взаимопониманииИнфраструктура
14:03
Жапаров: Российско-кыргызский фонд финансирует 14 проектов на сумму более $175 млнВ регионе
14:02
Мустафаев и Новак обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничестваВнешняя политика
14:00