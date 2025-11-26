Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА

    Премьер Венгрии 28 ноября планирует приехать в РФ

    Другие страны
    • 26 ноября, 2025
    • 13:50
    Премьер Венгрии 28 ноября планирует приехать в РФ

    Премьер Венгрии Виктор Орбан 28 ноября планирует посетить Москву.

    Как передает Report, об этом сообщает VSquare со ссылкой на источники.

    Орбан проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным,

    Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ни подтвердил, ни опроверг эту новость. Он отметил, что "Кремль сообщит о возможном контакте Путина и Орбана".

    Виктор Орбан Венгрия Россия Владимир Путин

    Последние новости

    14:32

    Строительство ж/д Решт-Астара в Иране начнется после праздника Новруз - ЭКСКЛЮЗИВ

    Инфраструктура
    14:32

    Иран готовится к железнодорожным грузоперевозкам через Нахчыван в Армению - ЭКСКЛЮЗИВ

    Инфраструктура
    14:27
    Фото

    Азербайджан и РФ подписали соглашение о двустороннем электронном обмене ж/д данными

    Инфраструктура
    14:16

    Из-за сильного пожара в жилом комплексе в Гонконге погибли четыре человека

    Другие страны
    14:11

    84-е заседание Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ пройдет в Ашхабаде

    Инфраструктура
    14:07
    Фото

    Азербайджан, Иран и Россия подписали Меморандум о взаимопонимании

    Инфраструктура
    14:03

    Жапаров: Российско-кыргызский фонд финансирует 14 проектов на сумму более $175 млн

    В регионе
    14:02

    Мустафаев и Новак обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества

    Внешняя политика
    14:00

    Спикер парламента Армении выразил готовность посетить Азербайджан

    В регионе
    Лента новостей