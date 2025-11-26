Премьер Венгрии 28 ноября планирует приехать в РФ

Премьер Венгрии Виктор Орбан 28 ноября планирует посетить Москву.

Как передает Report, об этом сообщает VSquare со ссылкой на источники.

Орбан проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным,

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ни подтвердил, ни опроверг эту новость. Он отметил, что "Кремль сообщит о возможном контакте Путина и Орбана".