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Премьер Великобритании женился в Лондоне

Премьер Великобритании женился в Лондоне Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон женился на своей невесте Кэрри Симондс в субботу в Лондоне.
Другие страны
30 мая 2021 г. 00:55
Премьер Великобритании женился в Лондоне

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон женился на своей невесте Кэрри Симондс в субботу в Лондоне.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Sun.

Бракосочетание, которое не афишировалось, прошло в католическом Вестминстерском соборе.

На церемонии присутствовал лишь узкий круг родных и друзей, отмечает издание. Как уточняет газета, о свадьбе не знали даже близкие помощники премьера, а 30 гостей получили приглашения в последнюю минуту. Как сообщали ранее СМИ, официальная церемония бракосочетания 56-летнего Джонсона планировалась на 30 июня 2022 года.

Как отмечает газета The Daily Telegraph, Джонсон стал вторым премьер-министром в истории Великобритании после Роберта Дженкинсона (1770-1828), который женился, будучи главой правительства.

Джонсон и Симондс объявили о помолвке в начале марта прошлого года. Это произошло после того, как премьер согласовал условия развода со своей второй супругой Мариной Уилер, с которой состоял в браке c 1993 года.

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Версия на азербайджанском языке Britaniyanın baş naziri 56 yaşında evləndi

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