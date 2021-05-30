Премьер Великобритании женился в Лондоне

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон женился на своей невесте Кэрри Симондс в субботу в Лондоне.

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон женился на своей невесте Кэрри Симондс в субботу в Лондоне.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Sun.

Бракосочетание, которое не афишировалось, прошло в католическом Вестминстерском соборе.

На церемонии присутствовал лишь узкий круг родных и друзей, отмечает издание. Как уточняет газета, о свадьбе не знали даже близкие помощники премьера, а 30 гостей получили приглашения в последнюю минуту. Как сообщали ранее СМИ, официальная церемония бракосочетания 56-летнего Джонсона планировалась на 30 июня 2022 года.

Как отмечает газета The Daily Telegraph, Джонсон стал вторым премьер-министром в истории Великобритании после Роберта Дженкинсона (1770-1828), который женился, будучи главой правительства.

Джонсон и Симондс объявили о помолвке в начале марта прошлого года. Это произошло после того, как премьер согласовал условия развода со своей второй супругой Мариной Уилер, с которой состоял в браке c 1993 года.