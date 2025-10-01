Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Премьер Словакии не примет участие в саммитах в Дании из-за проблем со здоровьем

    • 01 октября, 2025
    • 17:30
    Премьер Словакии не примет участие в саммитах в Дании из-за проблем со здоровьем

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не примет участие в саммитах ЕС и Европейского политического сообщества, которые 1-2 октября пройдут в Копенгагене (Дания).

    Как передает Report, об этом сообщили словацкие СМИ.

    Сообщается, что причиной стали проблемы со здоровьем премьера после прошлогоднего покушения.

    Позже представитель канцелярии правительства Словакии Александр Ковач подтвердил, что у Фицо проблемы со здоровьем.

    "Премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо извинился за неучастие в неформальном саммите Европейского совета и саммите Европейского политического сообщества из-за обострения проблем со здоровьем, связанных с покушением на убийство", – сказал Ковач.

