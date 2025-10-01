Премьер Словакии не примет участие в саммитах в Дании из-за проблем со здоровьем
Другие страны
- 01 октября, 2025
- 17:30
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не примет участие в саммитах ЕС и Европейского политического сообщества, которые 1-2 октября пройдут в Копенгагене (Дания).
Как передает Report, об этом сообщили словацкие СМИ.
Сообщается, что причиной стали проблемы со здоровьем премьера после прошлогоднего покушения.
Позже представитель канцелярии правительства Словакии Александр Ковач подтвердил, что у Фицо проблемы со здоровьем.
"Премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо извинился за неучастие в неформальном саммите Европейского совета и саммите Европейского политического сообщества из-за обострения проблем со здоровьем, связанных с покушением на убийство", – сказал Ковач.
