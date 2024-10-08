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Премьер Словакии намерен создать в стране управление по надзору за СМИ

Премьер Словакии намерен создать в стране управление по надзору за СМИ Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил создать в республике национальное управление по надзору за деятельностью СМИ.
Другие страны
8 октября 2024 г. 20:50
Премьер Словакии намерен создать в стране управление по надзору за СМИ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил создать в республике национальное управление по надзору за деятельностью СМИ.

Как передает Report, его слова привел новостной портал Novinky.

"Должно существовать право граждан на исправление ложной информации, должно существовать право на ответ (граждан в том же издании на касающуюся их неверную информацию - ред.), потому что такого бардака в СМИ, как в Словакии, нет ни в одной стране Евросоюза", - заявил Фицо.

Заниматься журналистикой, по его мнению, должны лишь дипломированные в этой сфере специалисты. Они должны быть организованы в структуру, среди функций которой будет наложение взысканий на недобросовестных журналистов.

"Вы делаете абсолютно все, что хотите, и на вас не лежит никакой ответственности", - обратился Фицо к журналистам.

Премьер возложил на журналистов ответственность за рост напряженности в словацком обществе. Он назвал покушение на него в мае результатом его травли в СМИ.

"Ненависть, с которой вы пишите о власти, не имеет предела. Наступает время, когда мы должны на это реагировать", - сказал Фицо журналистам.

Он призвал журналистов перестать играть в политиков и уважать демократические итоги парламентских выборов в стране. Возглавляемое им правительство будет находиться у власти, как напомнил премьер, в течение четырех лет.

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Версия на азербайджанском языке Slovakiyanın Baş naziri ölkədə mediaya nəzarət idarəsi yaratmağı düşünür

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