Премьер Сирии назвал неясной дальнейшую судьбу армии страны

Дальнейшая судьба сирийской армии неясна и будет зависеть от решений нового командования.

Дальнейшая судьба сирийской армии неясна и будет зависеть от решений нового командования.

Как передает Report, об этом телеканалу Sky News Arabia заявил премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли.

"У меня нет ответа на [вопрос] о судьбе сирийской армии. Это будет зависеть от того, кто примет на себя командование", - отметил аль-Джаляли.

Комментируя текущую ситуацию, он назвал первостепенной задачей "укрепление безопасности" в республике, добавив, что "сирийский народ устал за последние годы".

27 ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии в провинциях Алеппо и Идлиб. К вечеру 7 декабря они захватили несколько крупных городов (Алеппо, Хаму, Дераа и Хомс), а 8 декабря вошли в Дамаск, подразделения сирийских правительственных сил покинули город. Глава сирийского правительства аль-Джаляли выразил готовность к мирной передаче власти в республике. Как отмечалось в заявлении МИД РФ, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну, дав указание передать власть мирным путем.