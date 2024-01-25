Премьер Швеции принял приглашение Орбана встретиться для переговоров о вступлении в НАТО

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон согласился на предложение венгерского коллеги Виктора Орбана по поводу встречи для обсуждения заявки Стокгольма на вступление в НАТО.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон согласился на предложение венгерского коллеги Виктора Орбана по поводу встречи для обсуждения заявки Стокгольма на вступление в НАТО.

Как передает Report, об этом сообщает Sveriges Television.

В письме, которое было обнародовано СМИ, Кристерссон поблагодарил Орбана за приглашение в Венгрию.

"Я надеюсь обсудить с вами в Будапеште все вопросы более детально в удобное для нас обоих время", - говорится в письме Кристерссона.

Шведский премьер добавил, что согласен с венгерским коллегой в том, что между Стокгольмом и Будапештом необходим более активный политический диалог, в том числе по вопросу "завершения процесса ратификации членства Швеции в НАТО в парламенте Венгрии".

О возможной дате встречи в документе не сообщается.

Кристерссон добавил, что, кроме Будапешта, они будут иметь возможность встретиться на заседании Европейского совета в Брюсселе 1 февраля.

23 января Орбан направил Кристерссону приглашение посетить Венгрию для переговоров о присоединении Швеции к НАТО.