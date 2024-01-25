О нас

Премьер Швеции принял приглашение Орбана встретиться для переговоров о вступлении в НАТО

Премьер Швеции принял приглашение Орбана встретиться для переговоров о вступлении в НАТО Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон согласился на предложение венгерского коллеги Виктора Орбана по поводу встречи для обсуждения заявки Стокгольма на вступление в НАТО.
Другие страны
25 января 2024 г. 16:58
Премьер Швеции принял приглашение Орбана встретиться для переговоров о вступлении в НАТО

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон согласился на предложение венгерского коллеги Виктора Орбана по поводу встречи для обсуждения заявки Стокгольма на вступление в НАТО.

Как передает Report, об этом сообщает Sveriges Television.

В письме, которое было обнародовано СМИ, Кристерссон поблагодарил Орбана за приглашение в Венгрию.

"Я надеюсь обсудить с вами в Будапеште все вопросы более детально в удобное для нас обоих время", - говорится в письме Кристерссона.

Шведский премьер добавил, что согласен с венгерским коллегой в том, что между Стокгольмом и Будапештом необходим более активный политический диалог, в том числе по вопросу "завершения процесса ратификации членства Швеции в НАТО в парламенте Венгрии".

О возможной дате встречи в документе не сообщается.

Кристерссон добавил, что, кроме Будапешта, они будут иметь возможность встретиться на заседании Европейского совета в Брюсселе 1 февраля.

23 января Орбан направил Кристерссону приглашение посетить Венгрию для переговоров о присоединении Швеции к НАТО.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

В этом году в Джебраил вернутся более 2 тыс. бывших вынужденных переселенцев
В этом году в Джебраил вернутся более 2 тыс. бывших вынужденных переселенцев
25 января 2024 г. 10:37
Магеррам Ахмедов награжден орденом За службу Отечеству 2-ой степени
Магеррам Ахмедов награжден орденом "За службу Отечеству" 2-ой степени
24 января 2024 г. 15:02
В Уголовный кодекс Азербайджана добавлены новые статьи
В Уголовный кодекс Азербайджана добавлены новые статьи
24 января 2024 г. 09:54
Второе заседание Совета по конкуренции ОТГ пройдет в Шуше
Второе заседание Совета по конкуренции ОТГ пройдет в Шуше
23 января 2024 г. 17:22
Кризис в Красном море и перспективы Среднего коридора
Кризис в Красном море и перспективы Среднего коридора
23 января 2024 г. 17:11
Президент Ильхам Алиев принял заместителя председателя правительства РФ
Президент Ильхам Алиев принял заместителя председателя правительства РФ
23 января 2024 г. 11:37
Президент ознакомился с работами по строительству и благоустройству в Белом городе Баку
ФотоПрезидент ознакомился с работами по строительству и благоустройству в Белом городе Баку
22 января 2024 г. 19:20
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Шехидляр хиябаны
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Шехидляр хиябаны
20 января 2024 г. 10:01
Внесены изменения в состав Оргкомитета COP29
Внесены изменения в состав Оргкомитета COP29
19 января 2024 г. 17:28
Религиозным образованиям в Азербайджане выделена финансовая помощь
Религиозным образованиям в Азербайджане выделена финансовая помощь
19 января 2024 г. 14:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi