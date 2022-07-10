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Премьер Шри-Ланки: новое правительство должно быть назначено сразу после ухода нынешнего

Премьер Шри-Ланки: новое правительство должно быть назначено сразу после ухода нынешнего Новое правительство Шри-Ланки с участием представителей всех партий должно быть сформировано сразу же после ухода нынешнего кабинета, чтобы в том числе продолжить переговоры с Международным валютным фондом по вопросу финансовой помощи Коломбо.
Другие страны
10 июля 2022 г. 02:45
Премьер Шри-Ланки: новое правительство должно быть назначено сразу после ухода нынешнего

Новое правительство Шри-Ланки с участием представителей всех партий должно быть сформировано сразу же после ухода нынешнего кабинета, чтобы в том числе продолжить переговоры с Международным валютным фондом по вопросу финансовой помощи Коломбо.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил журналистам премьер-министр островного государства Ранил Викрамасингхе, который согласился уйти в отставку на фоне массовых протестов.

"Очень важно, чтобы новое правительство было назначено, как только уйдет нынешний кабинет", - сказал Викрамасингхе.

Он отметил, что "новое правительство должно быть у власти, чтобы продолжить взаимодействие с Международным валютным фондом и провести переговоры с главой Всемирной продовольственной программы ООН, который должен вскоре прибыть на остров".

Глава ланкийского правительства, вступивший в свою должность менее двух месяцев назад, также сообщил, что предложил назначить правительство, в которое будут входить представители всех партий.

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Версия на азербайджанском языке Şri-Lankanın Baş naziri müxalifətə şərt qoyub

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