Премьер Польши призвал не исключать Венгрию из Шенгенской зоны

Евросоюз не должен рассматривать возможность исключения Венгрии из Шенгенской зоны в ответ на шаги Будапешта по либерализации визовой политики в отношении граждан России и Белоруссии.

Евросоюз не должен рассматривать возможность исключения Венгрии из Шенгенской зоны в ответ на шаги Будапешта по либерализации визовой политики в отношении граждан России и Беларуси.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Исключение из Шенгенской зоны, как вы знаете, - это первый шаг к исключению из Евросоюза. Я был бы осторожным с заявлениями об исключении государств из ЕС", - отметил глава правительства. По его мнению, Европа "не должна отдалять венгров от себя".

При этом он отметил, что в ЕС есть и другие страны, которые выдают визы гражданам РФ и Беларуси.

"Кажется, что нарушены правила европейского права. Но Венгрия - это не единственная страна, которая выдает визы белорусам и россиянам", - сказал польский премьер.

Ранее газета Financial Times писала, что председатель крупнейшей фракции Европарламента, Европейской народной партии, Манфред Вебер призвал европейских лидеров принять меры в отношении Венгрии из-за предполагаемого упрощения выдачи виз гражданам РФ.

Вебер призвал обсудить действия Венгрии в вопросе выдачи виз россиянам на следующем саммите европейских лидеров в октябре.