Премьер Польши предлагает усилить безопасность Балтики

Глава польского правительства Дональд Туск заявил о необходимости усиления безопасности Балтийского моря.
Как передает Report об этом сообщает Польское Радио.
"Безопасность Балтики необходимо укреплять. Мы предложили использовать для этого силы НАТО и национальные подразделения", - сказал Туск.
Он добавил, что эти меры важны, поскольку никто не сможет контролировать "каждый квадратный метр Балтийского моря".
По его словам, также важно контролировать датские проливы и отслеживать цепочки поставок.
"Мы также сотрудничаем с британцами и норвежцами", - сказал он, пояснив, что безопасность Балтийского моря важна также для безопасности Северного моря.
Такое заявление Туск сделал перед своей поездкой в Хельсинки на встречу глав государств и правительств стран НАТО - Германии, Дании, Латвии, Литвы, Польши, Финляндии, Швеции и Эстонии. Они соберутся для обсуждения вопросов безопасности подводной инфраструктуры в Балтийском море. Также участники встречи обсудят усиление присутствия НАТО в Балтийском море и угрозах, исходящих от российского "теневого флота".