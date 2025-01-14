Премьер Польши предлагает усилить безопасность Балтики

Глава польского правительства Дональд Туск заявил о необходимости усиления безопасности Балтийского моря.

Глава польского правительства Дональд Туск заявил о необходимости усиления безопасности Балтийского моря.

Как передает Report об этом сообщает Польское Радио.

"Безопасность Балтики необходимо укреплять. Мы предложили использовать для этого силы НАТО и национальные подразделения", - сказал Туск.

Он добавил, что эти меры важны, поскольку никто не сможет контролировать "каждый квадратный метр Балтийского моря".

По его словам, также важно контролировать датские проливы и отслеживать цепочки поставок.

"Мы также сотрудничаем с британцами и норвежцами", - сказал он, пояснив, что безопасность Балтийского моря важна также для безопасности Северного моря.

Такое заявление Туск сделал перед своей поездкой в Хельсинки на встречу глав государств и правительств стран НАТО - Германии, Дании, Латвии, Литвы, Польши, Финляндии, Швеции и Эстонии. Они соберутся для обсуждения вопросов безопасности подводной инфраструктуры в Балтийском море. Также участники встречи обсудят усиление присутствия НАТО в Балтийском море и угрозах, исходящих от российского "теневого флота".