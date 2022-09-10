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Премьер Польши: Политика Германии нанесла огромный ущерб Европе

Премьер Польши: Политика Германии нанесла огромный ущерб Европе Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подверг резкой критике проводимую правительством Германии политику в отношении Украины и в области энергетики, заявив, что она нанесла Европе огромный ущерб.
Другие страны
10 сентября 2022 г. 22:24
Премьер Польши: Политика Германии нанесла огромный ущерб Европе

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подверг резкой критике проводимую правительством Германии политику в отношении Украины и в области энергетики, заявив, что она нанесла Европе огромный ущерб.

Как передает Report, с таким утверждением он выступил в опубликованном интервью журналу Der Spiegel.

"Становится ясно, что энергетическая политика Германии, которой всегда хвастался Берлин, находится в руинах. Постепенный отказ от угля и атомной энергетики был преждевременным, и нам даже не нужно говорить о строительстве "Северного потока" и "Северного потока - 2" и связанной с этим зависимости от России", - отметил Моравецкий. "Политика Германии нанесла огромный ущерб Европе", - утверждал он.

Польский премьер раскритиковал позицию властей ФРГ относительно ситуации на Украине. "Позиция, занятая немцами, особенно в первые месяцы войны, была очень разочаровывающей. Мы убеждены, что Украина борется не только за собственное выживание, но и за свободу Европы", - сказал Моравецкий. Он отметил, что польскую сторону разочаровал тот факт, что Германия "так поздно признала свои ошибки в энергетической политике". Россия, по утверждению главы польского правительства, "использует трубопроводы в качестве оружия", а Германия "всегда была очень снисходительна по отношению к Москве, преклоняясь перед Россией".

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