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Премьер Польши отправился в Украину

Премьер Польши отправился в Украину Польский премьер-министр Дональд Туск отправился с визитом в Киев, где проведет переговоры с украинским руководством.
Другие страны
22 января 2024 г. 12:09
Премьер Польши отправился в Украину

Польский премьер-министр Дональд Туск отправился с визитом в Киев, где проведет переговоры с украинским руководством.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении канцелярии главы правительства в соцсети "X".

"Премьер Дональд Туск начинает визит в Киев, где встретится с президентом [Украины] Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем", - сказано в сообщении.

Накануне Туск заявил в интервью журналистам крупнейших польских телеканалов о том, что основной темой переговоров в ходе визита в Украину будет обстановка в стране, а также вопросы двустороннего экономического взаимодействия, в том числе конфликт между польскими и украинскими перевозчиками.

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