Премьер Польши планирует снять с поста главу Центробанка

Новый глава правительства Польши Дональд Туск готовится вынудить главу Центробанка Адама Глапинского уйти с поста.

Новый глава правительства Польши Дональд Туск готовится вынудить главу Центробанка Адама Глапинского уйти с поста.

Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, Туск "дал зеленый свет" тому, чтобы руководителя ЦБ подвергли судебному преследованию по обвинениям в участии в политической поддержке в преддверии парламентских выборов в октябре прошлого года. В частности, тот заявлял, что смена правительства (ранее его возглавлял Матеуш Моравецкий, правящей была партия "Право и справедливость") может привести к политической нестабильности и оказать "очень негативное" влияние на кредитный рейтинг и инвестиции страны.

Глапинского также собираются обвинить в попытках ввести администрацию в заблуждение относительно финансовых результатов ЦБ за прошедший год. Сам он отрицает какие-либо нарушения.

Изучить подозрения в отношении главы ЦБ могут предложить 115 законодателей в рамках работы парламентского комитета, потом будет принято решение, рассмотрят ли дело в суде.

Bloomberg отмечает, что дело может выйти за рамки Польши, на уровень ЕС. В декабре председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила Глапинскому, что тот может обратиться в Верховный суд ЕС в связи с попытками отстранить его от должности, поскольку если такое решение не будет законным, то может повлиять на независимость учреждения.

Bloomberg отмечает, что это преследование - часть борьбы Туска с националистической оппозицией, в ее рамках началось вытеснение с позиций общественных вещателей, государственных прокуроров и судей. В частности, в декабре были уволены руководители общественного телеканала TVP, "Польского радио" и Польского агентства печати, которые находились под управлением сторонников прежней партии власти.



В январе под арестом оказались экс-глава польского МВД Мариуш Каминьский и его заместитель Мацей Вонсик по повторным обвинениям в злоупотреблении полномочиями во время работы обоих в Центральном антикоррупционном бюро. Дело связывали с местью Туска, поскольку в 2009 году Каминьский представил тому секретное письмо, показывающее масштабы коррупции в тогдашнем правительстве, но в итоге сам стал подозреваемым по делу.