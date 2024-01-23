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Объявившего голодовку экс-главу МВД Польши перевезли в больницу

Объявившего голодовку экс-главу МВД Польши перевезли в больницу Объявившего в тюрьме голодовку экс-главу МВД Польши Мариуша Каминьского вечером 22 января перевезли в больницу.
Другие страны
23 января 2024 г. 09:45
Объявившего голодовку экс-главу МВД Польши перевезли в больницу

Объявившего в тюрьме голодовку экс-главу МВД Польши Мариуша Каминьского вечером 22 января перевезли в больницу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил советник президента Анджея Дуды Блажей Побожы.

"Состояние министра серьезное. Угрозы для жизни нет, но сам факт, что его перевезли, является доказательством того, что ситуация действительно драматическая", - сказал советник в интервью телеканалу Telewizija Trwam.

В центральном управлении тюремной службы отказались комментировать ситуацию, заявив, что не предоставляют информацию о состоянии здоровья заключенных.

Экс-глава МВД и депутат Сейма (нижней палаты парламента) от бывшей правящей партии "Право и справедливость" Каминьский и его заместитель Мачей Вонсик были арестованы 9 января в президентском дворце. В декабре суд приговорил каждого из них к двум годам тюремного заключения за злоупотребление служебным положением и коррупцию по делу 2007 года, когда они входили в руководство польской спецслужбы. Они были отправлены для отбывания наказания в тюрьму, где сразу объявили голодовку.

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