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Экс-главу МВД Польши задержали в президентском дворце в Варшаве

Экс-главу МВД Польши задержали в президентском дворце в Варшаве Экс-министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский и его заместитель Мацей Вонсик были задержаны в президентском дворце в Варшаве.
Другие страны
10 января 2024 г. 04:51
Экс-главу МВД Польши задержали в президентском дворце в Варшаве

Экс-министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский и его заместитель Мацей Вонсик были задержаны в президентском дворце в Варшаве.

Как передает Report со ссылкой на радиостанцию RMF24, задержание бывших чиновников произошло в отсутствие президента страны Анджея Дуды. Глава государства находился на встрече с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. После возвращения в президентский дворец Дуда должен был провести разговор с Каминьским и Вонсиком.

Ранее сообщалось, что бывший глава МВД Польши Мариуш Каминьский и его заместитель Мацей Вонсик лишены депутатских мандатов. По данным польских СМИ, в марте 2015 года районный суд Варшавы-Средместье приговорил Каминьского и Вонсика к 3,5 годам лишения свободы за превышение должностных полномочий. Однако вступивший тогда в должность президента Анджей Дуда помиловал Каминьского и Вонсика вопреки законодательным нормам.

В июне 2023 года суд в Польше отменил приостановку дел экс-главы МВД и его заместителя.

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