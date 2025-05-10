Премьер Пакистана созвал экстренное заседание

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф созвал заседание Национального командования.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф созвал заседание Национального командования.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Национальное командование является высшим органом гражданских и военных должностных лиц, который принимает решения по вопросам безопасности.

Отношения между Индией и Пакистаном обострились в конце апреля. В ночь на 10 мая Индия нанесла несколько ракетных ударов по авиабазам Пакистана. Представитель ВС Пакистана назвал атаку крайне опасным явлением, дестабилизирующим регион. В ответ Пакистан объявил о начале крупномасштабной военной операции "Баньян уль-Марсус" ("Стена, покрытая свинцом").