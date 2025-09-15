Премьер Пакистана посетит Катар для участия в экстренном арабо-исламском саммите
Другие страны
- 15 сентября, 2025
- 10:23
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф сегодня отправится в Катар для участия в экстренном арабо-исламском саммите на высшем уровне в Дохе.
Об этом сообщает Report со ссылкой на пакистанский частный телеканал Geo News.
Согласно информации, глава МИД Пакистана Исхак Дар уже прибыл в Катар и примет участие в подготовительных встречах на уровне министров.
Напомним, что в Дохе проходит внеочередное заседание членов Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС).
Внеочередное заседание министров иностранных дел стран ЛАГ и ОИС в закрытом формате посвящено удару Израиля по одной из резиденций палестинского движения ХАМАС. Встреча направлена на выработку согласованной позиции в связи с произошедшим.
