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Премьер Пакистана отрицает влияние США на смену режима в стране

Премьер Пакистана отрицает влияние США на смену режима в стране США не влияли на смену режима экс-премьера Имрана Хана год назад.
Другие страны
11 августа 2023 г. 04:56

США не влияли на смену режима экс-премьера Имрана Хана год назад.

Как сообщает Report, об этом премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф рассказал в интервью, опубликованном на сайте WE News.

При этом он заявил об улучшении отношений с Россией и Китаем: "Имран Хан считал, что его отстранение от власти было вызвано американским заговором. Если бы этот заговор существовал, было бы сформировано наше правительство? Смогли бы мы получить российскую нефть и восстановить отношения с Китаем, которые были сильно испорчены", - приводит WE News слова Шахбаза Шарифа.

Он также подчеркнул, что Имран Хан значительно ухудшил отношения с США, поэтому нынешнему правительству пришлось их улучшать. "Нам пришлось очень усердно работать, чтобы нормализовать отношения, которые находились на самом низком уровне", - заявил премьер-министр Пакистана.

5 августа суд в Исламабаде приговорил экс-премьера Пакистана, лидера оппозиционной партии "Движение за справедливость" Имрана Хана к трем годам тюремного заключения по делу о мошенничестве, связанном с продажей ценностей из государственного хранилища. Приговор также предусматривает лишение Хана возможности заниматься политической деятельностью в течение пяти лет. Экс-премьер был арестован в своей резиденции в Лахоре вскоре после вынесения приговора.

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