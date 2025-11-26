Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Премьер Пакистана отправился в Бахрейн для переговоров на высшем уровне

    • 26 ноября, 2025
    • 10:17
    Премьер Пакистана отправился в Бахрейн для переговоров на высшем уровне

    Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф отправился в Бахрейн с двухдневным официальным визитом для проведения переговоров на высшем уровне.

    Как передает Report со ссылкой на пакистанские СМИ, информацию распространила канцелярия премьер-министра.

    "В состав делегации также входят заместитель премьер-министра Пакистана Исхак Дар, федеральные министры и высокопоставленные чиновники", - отмечается в сообщении.

    В рамках визита Шариф проведет встречи на высшем уровне с королем Бахрейна Хамадом бин Исой Аль Халифой, наследным принцем и премьер-министром Салманом бин Хамадом Аль Халифой, а также заместителем премьер-министра шейхом Халидом бин Абдуллой Аль Халифой.

    Ранее МИД Пакистана сообщал, что переговоры будут направлены на дальнейшее расширение сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, энергетики, технологий, образования и культуры.

