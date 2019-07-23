Премьер Пакистана назвал условие отказа от ядерного оружия

Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что Исламабад готов отказаться от ядерного оружия, если такие же шаги предпримет Нью-Дели, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Да", - сказал М.Хан в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос, готов ли Пакистан зеркально ответить на возможный отказ Индии от ядерного оружия.

"Потому что ядерная война – не выход. А сама идея ядерной войны между Индией и Пакистаном означает самоуничтожение", - добавил премьер, напомнив, что протяженность границы между Индией и Пакистаном - почти 3 тысячи километров.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил готовность выступить посредником в споре между Индией и Пакистаном.