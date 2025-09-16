Премьер Пакистана и глава МИД Германии обсудили углубление сотрудничества

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль позвонил заместителю премьер-министра, министру иностранных дел Пакистана Мохаммада Исхаку Дару.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Пакистана в соцсети Х.

"Оба лидера высоко оценили положительную динамику в отношениях между Пакистаном и Германией и подтвердили свою приверженность углублению сотрудничества", - говорится в публикации.

По данным ведомства, Вадефуль и Дар провели обширный обмен мнениями по региональным и глобальным вопросам, условились поддерживать тесный диалог для укрепления сотрудничества в направлениях, имеющих взаимный интерес.

Они также выразили настроенность на проведение встречи на полях Генеральной Ассамблеи ООН на следующей неделе в Нью-Йорке.