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Премьер Новой Зеландии отменила свою свадьбу из-за санитарных ограничений

Премьер Новой Зеландии отменила свою свадьбу из-за санитарных ограничений Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн отменила свою свадьбу с телеведущим Кларком Гейфордом из-за того, что в стране объявлен красный уровень тревоги в связи с распространением омикрон-штамма коронавируса.
Другие страны
23 января 2022 г. 09:47
Премьер Новой Зеландии отменила свою свадьбу из-за санитарных ограничений

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн отменила свою свадьбу с телеведущим Кларком Гейфордом из-за того, что в стране объявлен красный уровень тревоги в связи с распространением омикрон-штамма коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Когда речь идет о мероприятиях, будь то день рождения, свадьба или любое другое событие такого рода, ограничения на число участников до 100 человек вступают в силу в момент перехода на красный уровень тревоги ночью в воскресенье. Что касается меня, то моя свадьба не состоится и я просто присоединяюсь ко многим другим новозеландцам, которые пережили подобное из-за пандемии. Мне очень жаль, но мы понимаем, что делаем это друг для друга", - сказала глава правительства в ходе онлайн-брифинга в Веллингтоне.

Свадьба Ардерн и Гейфорда, у которых есть трехлетняя дочь Нив Те Ароха, должна была состояться летом 2022 года (в Южном полушарии лето начинается в декабре и заканчивается в феврале) в городе Гисборн, расположенном на восточном побережье Северного острова, в 480 км к югу от Окленда. Из-за санитарных ограничений, введенных из-за вспышки коронавируса, церемонию пришлось перенести на неопределенный срок. Помолвка пары состоялась в апреле 2019 года.

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Версия на азербайджанском языке Yeni Zelandiyanın Baş naziri koronavirusa görə toyunu təxirə salıb

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