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Премьер Нидерландов: Генсек НАТО призвал увеличить траты на оборону до 5% ВВП

Премьер Нидерландов: Генсек НАТО призвал увеличить траты на оборону до 5% ВВП Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте направил официальное обращение к руководству стран-членов альянса с просьбой увеличить оборонные расходы до 5% от ВВП к 2032 году.
Другие страны
9 мая 2025 г. 23:24
Премьер Нидерландов: Генсек НАТО призвал увеличить траты на оборону до 5% ВВП

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте направил официальное обращение к руководству стран-членов альянса с просьбой увеличить оборонные расходы до 5% от ВВП к 2032 году.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Дик Схоф.

По словам Схофа, в своем письме Рютте уведомил всех партнеров по НАТО о намерении зафиксировать на предстоящем саммите в Гааге этим летом цель по достижению 3,5% от ВВП на прямые военные расходы и 1,5% на сопутствующие статьи, такие как инфраструктура, кибербезопасность и другие.

При этом нидерландский премьер отметил, что в настоящее время в правительстве Нидерландов продолжаются дискуссии относительно повышения оборонных затрат, и на данный момент страна еще не пришла к окончательному решению по этому вопросу.

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