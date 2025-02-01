Премьер-министр Японии с 6 по 8 февраля посетит США для встречи с Трампом

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба планирует посетить США для встречи с новым американским президентом Дональдом Трампом с 6 по 8 февраля.

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба планирует посетить США для встречи с новым американским президентом Дональдом Трампом с 6 по 8 февраля.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Kyodo .

Точных сведений о дате и времени вылета агентство не приводит, однако с учетом разницы во времени между Японией и США Исиба может успеть принять участие в "Общенациональном митинге за возвращение северных территорий", как здесь называют южную часть российских Курильских островов. Традиционно он проходит 7 февраля в японской столице, в нем принимают участие главы японского правительства и министры. Разница во времени между Токио и Вашингтоном составляет 14 часов.

Как отмечают наблюдатели в Японии, во время переговоров Исиба хочет подтвердить курс на укрепление альянса и сотрудничества в области безопасности, а также добиться понимания важности участия США в делах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Учитывая склонность Трампа к "сделкам", о важности заключения которых по различным поводам он регулярно заявляет, Исиба может предложить ему крупный проект сотрудничества. По данным газеты Nikkei, японский премьер может предложить увеличить объемы импорта американского газа. Трамп неоднократно заявлял о планах добиваться энергетического доминирования Соединенных Штатов в мире, что предполагает рост объемов добычи энергоресурсов в США и увеличение доли страны в их мировом экспорте.

