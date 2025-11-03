Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Премьер Японии намерена провести переговоры с Ким Чен Ыном

    Другие страны
    • 03 ноября, 2025
    • 14:18
    Премьер Японии намерена провести переговоры с Ким Чен Ыном

    Глава правительства Японии Санаэ Такаити сообщила о желании провести переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на "Киодо".

    "Я сообщила в Пхеньян о желании провести встречу с Ким Чен Ыном", - сообщила она.

    Агентство отмечает, что, она хотела бы добиться прогресса в урегулировании ситуации с японцами, которых в 1970-80 гг. похищали сотрудники северокорейских спецслужб.

    "Я сделаю все возможное в течение своего срока, чтобы добиться прорыва и решить этот вопрос",- отметила она.

    Правительство Японии официально признало 17 человек в качестве жертв похищений Северной Кореи в 1970-х и 1980-х годах, а также подозревает причастность Пхеньяна ко многим другим исчезновениям.

    Пятеро были возвращены на родину в октябре 2002 года после исторических переговоров между тогдашним лидером Северной Кореи Ким Чен Иром и тогдашним премьер-министром Японии Дзюнъитиро Коидзуми, прошедших месяцем ранее в Пхеньяне, однако с тех пор ощутимого прогресса не наблюдалось.

    Северная Корея, с которой у Японии нет дипломатических отношений, утверждает, что проблема похищений уже решена.

    На прошлой неделе Такаити и президент США Дональд Трамп встретились с членами семей похищенных японцев во время визита американского лидера в Японию. Трамп вновь подтвердил свою приверженность решению этой проблемы.

