Премьер Японии намерена провести переговоры с Ким Чен Ыном
- 03 ноября, 2025
- 14:18
Глава правительства Японии Санаэ Такаити сообщила о желании провести переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Об этом сообщает Report со ссылкой на "Киодо".
"Я сообщила в Пхеньян о желании провести встречу с Ким Чен Ыном", - сообщила она.
Агентство отмечает, что, она хотела бы добиться прогресса в урегулировании ситуации с японцами, которых в 1970-80 гг. похищали сотрудники северокорейских спецслужб.
"Я сделаю все возможное в течение своего срока, чтобы добиться прорыва и решить этот вопрос",- отметила она.
Правительство Японии официально признало 17 человек в качестве жертв похищений Северной Кореи в 1970-х и 1980-х годах, а также подозревает причастность Пхеньяна ко многим другим исчезновениям.
Пятеро были возвращены на родину в октябре 2002 года после исторических переговоров между тогдашним лидером Северной Кореи Ким Чен Иром и тогдашним премьер-министром Японии Дзюнъитиро Коидзуми, прошедших месяцем ранее в Пхеньяне, однако с тех пор ощутимого прогресса не наблюдалось.
Северная Корея, с которой у Японии нет дипломатических отношений, утверждает, что проблема похищений уже решена.
На прошлой неделе Такаити и президент США Дональд Трамп встретились с членами семей похищенных японцев во время визита американского лидера в Японию. Трамп вновь подтвердил свою приверженность решению этой проблемы.