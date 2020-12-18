Премьер-министр Великобритании пригрозил Евросоюзу отказом от сделки

Брюссель должен кардинально поменять свою позицию, прежде всего по рыболовству, иначе сделки между Великобританией и Евросоюзом о формате будущих отношений и свободной торговле не будет.

Брюссель должен кардинально поменять свою позицию, прежде всего по рыболовству, иначе сделки между Великобританией и Евросоюзом о формате будущих отношений и свободной торговле не будет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Остается очень мало времени, и теперь кажется очень вероятным, что соглашение не будет достигнуто, пока ЕС существенно не сменит позицию", - приводятся слова Джонсона.

Он добавил, что несмотря на сближение позиций, разногласия сохраняются.

Переходный период после Brexit заканчивается 31 декабря, однако торгового соглашения между Великобританией и Евросоюзом все еще нет. Противоречий между сторонами оказалось слишком много, и по каждому из них они занимали принципиальную позицию. Хотя стороны движутся к компромиссу, ситуацию осложняют разногласия внутри самого ЕС.