Премьер-министр Украины пообещал защищать Британию от России

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что его страна окажет помощь Великобритании в случае «нападения» на нее Российской Федерации.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что его страна окажет помощь Великобритании в случае «нападения» на нее Российской Федерации.

Как передает Report, его цитирует издание "Украинская правда".

Глава украинского кабмина назвал "двусторонним" и "партнерским" соглашение по безопасности, которое на этой неделе было заключено между Киевом и Лондоном.

"И не только Великобритания должна в течение 24 часов среагировать - если произойдет агрессия против Украины, Украина также будет защищать своего союзника и партнера в течение 24 часов, реагировать тем или иным способом для поддержки Великобритании в случае, если Россия захочет атаковать нашего друга, партнера и союзника", - сказал Шмыгаль.

Он также указал, что этот договор с Соединенным Королевством является "эталоном", который "устанавливает планку". Вместе с тем премьер выразил надежду, что другие государства подпишут с Украиной аналогичные соглашения.