Премьер-министр Украины объявил о решении уйти в отставку - ДОПОЛНЕНО

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил об отставке правительства страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, премьер заявил, что в среду подает в отставку со своего поста, он будет баллотироваться на выборах в Верховную раду.

"Я принял решение в среду подать в отставку после заседания правительства", - сказал он на брифинге в Киеве.

"Я уверен в том, что мы еще много сделаем в будущем. И в новом парламенте я совместно со своими единомышленниками сформирую профессиональную команду, которая будет способна служить государству и делать страну успешной", - заявил Гройсман.