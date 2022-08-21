Премьер-министр Пакистана выразил соболезнования Эрдогану

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил соболезнования президенту Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью людей в результате тяжелых ДТП в Турции.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил соболезнования президенту Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью людей в результате тяжелых ДТП в Турции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Twitter-аккаунт главы правительства Пакистана.

"Мы были опечалены известием гибели людей и десятках раненых в результате дорожно-транспортных происшествий в Турции. От имени правительства и народа Пакистана выражаю глубочайшие соболезнования президенту Реджепу Тайипу Эрдогану и семьям погибших", - написал Шахбаз Шариф на своей странице в социальной сети.