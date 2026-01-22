Премьер-министр Пакистана посетит Россию
Другие страны
- 05:51
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф планирует посетить Россию с рабочим визитом в первой половине марта.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил пакистанский посол в Москве Файсал Нияз Тирмизи.
По словам дипломата, Шариф с нетерпением ждет поездки в Россию.
Пакистан считает, что этот визит будет иметь ключевое значение для того, чтобы вывести отношения между странами на новый уровень, отметил он.
Посол подчеркнул, что Пакистан и Россия должны иметь крепкие отношения в политической, экономической, социальной, образовательной сферах, и работа над этим ведется.
Тирмизи выразил надежду, что визит "будет прорывным".
