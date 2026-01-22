Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Премьер-министр Пакистана посетит Россию

    Другие страны
    • 22 января, 2026
    • 05:51
    Премьер-министр Пакистана посетит Россию

    Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф планирует посетить Россию с рабочим визитом в первой половине марта.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил пакистанский посол в Москве Файсал Нияз Тирмизи.

    По словам дипломата, Шариф с нетерпением ждет поездки в Россию.

    Пакистан считает, что этот визит будет иметь ключевое значение для того, чтобы вывести отношения между странами на новый уровень, отметил он.

    Посол подчеркнул, что Пакистан и Россия должны иметь крепкие отношения в политической, экономической, социальной, образовательной сферах, и работа над этим ведется.

    Тирмизи выразил надежду, что визит "будет прорывным".

    Россия Пакистан Москва Шахбаз Шариф
    Pakistanın Baş naziri Rusiyaya səfər edəcək

    Последние новости

    06:14

    Умеров встретился в Давосе с Уиткоффом и Кушнером

    Другие страны
    05:51

    Премьер-министр Пакистана посетит Россию

    Другие страны
    05:13

    The Times: Военные США не подготовлены к операциям в Арктике

    Другие страны
    04:56
    Фото

    В Лос-Анджелесе отметили 36-ю годовщину трагедии 20 Января

    Внешняя политика
    04:27

    Путин сравнил цены за Аляску и Гренландию

    Другие страны
    04:04

    Криштиану Роналду забил свой 960-й гол в карьере

    Футбол
    03:48

    Стубб: "Ужасного" сценария в ситуации с Гренландией удалось избежать

    Другие страны
    03:17

    Соглашение ЕС-МЕРКОСУР "зависло" из-за позиции европейского парламента

    Другие
    03:01

    NYT: Дания может передать США контроль над частью Гренландии для военных баз

    Другие страны
    Лента новостей