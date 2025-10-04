Премьер-министр Пакистана посетит Малайзию

Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    • 04 октября, 2025
    • 19:35
    Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф 5 октября посетит с трехдневным визитом Малайзию.

    Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Пакистана.

    Отмечается, что визит состоится по приглашению премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима.

    "Два лидера обсудят возможности расширения сотрудничества в сфере торговли, ИТ и телекоммуникаций, халяльной промышленности, инвестиций, образования, энергетики, инфраструктуры, цифровой экономики и других", - говорится в заявлении.

    В рамках визита планируется подписание ряда соглашений между двумя странами, добавили в ведомстве.

    Pakistanın Baş naziri Malayziyaya səfər edəcək

