Премьер-министр Пакистана посетит Малайзию
Другие страны
- 04 октября, 2025
- 19:35
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф 5 октября посетит с трехдневным визитом Малайзию.
Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Пакистана.
Отмечается, что визит состоится по приглашению премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима.
"Два лидера обсудят возможности расширения сотрудничества в сфере торговли, ИТ и телекоммуникаций, халяльной промышленности, инвестиций, образования, энергетики, инфраструктуры, цифровой экономики и других", - говорится в заявлении.
В рамках визита планируется подписание ряда соглашений между двумя странами, добавили в ведомстве.
