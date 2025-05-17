Премьер-министр Пакистана: Мы выиграли войну, но хотим мира

Мы победили в войне, но хотим мира.

Мы победили в войне, но хотим мира.

Как сообщает Report , об этом заявил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, выступая на памятном мероприятии, посвященном ответным действиям Исламабада на провокацию Нью-Дели.

Отмечая успех операции против Индии, премьер-министр подчеркнул, что его страна всегда выступает за мир: "Мы преподали урок нашему врагу, но осуждаем агрессию. Мы хотим, чтобы этот регион был таким же процветающим и прогрессивным, как и другие. Это возможно только благодаря напряженному труду, неустанным усилиям как миролюбивые соседи".

Шахбаз Шариф подчеркнул, что решение кашмирского вопроса важно для устойчивого мира в регионе: "Мы вели три войны, но ничего не смогли добиться. Теперь Пакистан и его соседи должны объединиться, действовать как миролюбивые соседи и устранить проблемы, которые существуют годами".

Премьер-министр подчеркнул, что Индия пересекла "красную линию", и отверг предложение Пакистана о международном расследовании. Он подчеркнул, что именно поэтому в ночь с 9 на 10 мая в переговорах со своими командирами они приняли решение дать "необходимый ответ" противоположной стороне.

Шариф заявил, что в ту ночь около 02:30 по местному времени начальник Генерального штаба сообщил ему, что Индия нанесла удар по Пакистану, применив баллистическую ракету: "Он сказал мне: господин премьер-министр, давайте ответим врагу так, чтобы они никогда этого не забыли".

Премьер-министр сказал, что Пакистан отомстил той ночью, и затем с другой стороны фронта поступил призыв к перемирию: "Начальник Генерального штаба сказал мне: "Мы дали достойный ответ, теперь они умоляют о перемирии". Я ответил: что может быть лучше удара, который заставил врага страдать и принять перемирие? Примите предложение".