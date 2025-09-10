Премьер-министр: Катар непременно ответит на израильский удар по Дохе

Катар ответит на атаку Израиля на руководителей ХАМАС в Дохе.

Как сообщает Report, об этом в интервью CNN заявил премьер-министр и министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бин Абдулрахман бин Джасим Аль Тани.

Он подчеркнул, что в ближайшее время в катарской столице планируется проведение саммита для обсуждения соответствующего ответа на действия Израиля с региональными партнерами. Премьер не назвал точную дату встречи.

Аль Тани также заявил, что Катар полностью пересматривает свою роль посредника между Израилем и ХАМАС для достижения перемирия в Газе, а также присутствие представителей движения в Катаре в будущем.

Он обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в том, что тот ведет Ближний Восток к хаосу и тратит время Катара впустую, не выражая искреннюю позицию на переговорах.

Катарский премьер добавил, что в результате израильского авиаудара пострадали официальные лица государства, и их состояние критическое.