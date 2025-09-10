ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Удар по Йемену Катар Средний коридор Протесты во Франции
    ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Удар по Йемену Катар Средний коридор Протесты во Франции

    Премьер-министр: Катар непременно ответит на израильский удар по Дохе

    Другие страны
    • 10 сентября, 2025
    • 23:10
    Премьер-министр: Катар непременно ответит на израильский удар по Дохе

    Катар ответит на атаку Израиля на руководителей ХАМАС в Дохе.

    Как сообщает Report, об этом в интервью CNN заявил премьер-министр и министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бин Абдулрахман бин Джасим Аль Тани.

    Он подчеркнул, что в ближайшее время в катарской столице планируется проведение саммита для обсуждения соответствующего ответа на действия Израиля с региональными партнерами. Премьер не назвал точную дату встречи.

    Аль Тани также заявил, что Катар полностью пересматривает свою роль посредника между Израилем и ХАМАС для достижения перемирия в Газе, а также присутствие представителей движения в Катаре в будущем.

    Он обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в том, что тот ведет Ближний Восток к хаосу и тратит время Катара впустую, не выражая искреннюю позицию на переговорах.

    Катарский премьер добавил, что в результате израильского авиаудара пострадали официальные лица государства, и их состояние критическое.

    Катар удар по Дохе Израиль ответные действия премьер-министр
    Qətər Dohaya hücumla bağlı İsrailə cavab veriləcəyini açıqlayıb

    Последние новости

    23:45

    МВД Польши сообщило об обнаружении обломков 16 беспилотников

    Другие страны
    23:32

    В Афганистане разбился вертолет с министром и губернатором провинции

    Другие страны
    23:26
    Видео

    В США совершено покушение на сторонника Трампа

    Другие страны
    23:18

    Макрон обсудил с Туском и Рютте нарушение польской границы российскими БПЛА

    Другие страны
    23:16

    В Тбилиси на площади Свободы произошли столкновения протестующих с полицией

    В регионе
    23:10

    Премьер-министр: Катар непременно ответит на израильский удар по Дохе

    Другие страны
    23:08

    Во Франции в акции протеста "Заблокируем все" участвовали около 175 тыс. человек

    Другие страны
    22:57

    Президент Польши обсудил с Трампом инцидент с дронами - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    22:50

    Швеция направит в Польшу самолеты и средства ПВО

    Другие страны
    Лента новостей