Премьер-министр Канады призвал обеспечить безопасность Арктики через НАТО

На фоне обострения ситуации вокруг Гренландии призываю союзников обеспечить безопасность в Арктике через механизмы НАТО.

Как передает Report, об этом в своем аккаунте X написал премьер-министр Канады Марк Карни.

"Безопасность Арктики - северного и западного флангов НАТО - имеет важнейшее значение для нашего альянса. Канада твердо убеждена, что лучший способ обеспечить безопасность Арктики - это совместная работа в рамках НАТО", - написал он.

По словам Карни, канадское правительство обеспокоено эскалацией ситуации и будет усиливать военную и критически важную инфраструктуру в арктическом регионе.

"Канада поддерживает принципы суверенитета и территориальной целостности во всех случаях, в том числе в отношении Гренландии и Королевства Дания. Как мы постоянно заявляем, будущее Гренландии должны определять только Гренландия и Дания", - добавил глава канадского правительства.