Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Премьер-министр Канады призвал обеспечить безопасность Арктики через НАТО

    Другие страны
    • 18 января, 2026
    • 22:13
    Премьер-министр Канады призвал обеспечить безопасность Арктики через НАТО

    На фоне обострения ситуации вокруг Гренландии призываю союзников обеспечить безопасность в Арктике через механизмы НАТО.

    Как передает Report, об этом в своем аккаунте X написал премьер-министр Канады Марк Карни.

    "Безопасность Арктики - северного и западного флангов НАТО - имеет важнейшее значение для нашего альянса. Канада твердо убеждена, что лучший способ обеспечить безопасность Арктики - это совместная работа в рамках НАТО", - написал он.

    По словам Карни, канадское правительство обеспокоено эскалацией ситуации и будет усиливать военную и критически важную инфраструктуру в арктическом регионе.

    "Канада поддерживает принципы суверенитета и территориальной целостности во всех случаях, в том числе в отношении Гренландии и Королевства Дания. Как мы постоянно заявляем, будущее Гренландии должны определять только Гренландия и Дания", - добавил глава канадского правительства.

    Последние новости

    22:44

    Пезешкиан: Покушение на Верховного лидера равносильно объявлению полномасштабной войны

    В регионе
    22:29

    NBC: Трамп нацелился на расширение ледокольного присутствия США в водах Канады

    Другие страны
    22:13

    Премьер-министр Канады призвал обеспечить безопасность Арктики через НАТО

    Другие страны
    21:55

    Спецпредставитель Путина: Европе не удастся помешать США заполучить Гренландию

    Другие страны
    21:33

    Бессент: США останутся в НАТО

    Другие страны
    21:09

    В Сирии достигнуто перемирие, нефтяные месторождения переходят под контроль правительства

    Другие страны
    20:34

    Индия отправила в Армению управляемые ракеты Pinaka

    В регионе
    20:18

    Глава Минфина США: Европа не может дать отпор России

    Другие страны
    20:06

    Палестинский национальный комитет управления Газой объявил полный состав

    Другие
    Лента новостей