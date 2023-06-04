Премьер-министр Израиля резко раскритиковал МАГАТЭ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал решение Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) закрыть расследование дела об обогащении урана до 83,7% на одном из ядерных объектов в Иране "уступкой, сделанной под иранским давлением" и "чер

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал решение Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) закрыть расследование дела об обогащении урана до 83,7% на одном из ядерных объектов в Иране "уступкой, сделанной под иранским давлением" и "черным пятном в послужном списке" этой организации.

Как передает Report, соответствующее заявление премьер сделал на еженедельном заседании кабмина.

"Что касается Ирана, то он продолжает лгать МАГАТЭ. Уступка со стороны МАГАТЭ, сделанная под иранским давлением, - черное пятно в послужном списке этой организации, - распространила канцелярия премьера его высказывания. - Слабость, которую проявляет МАГАТЭ, - послание руководству Ирана, что оно не обязано платить какую-либо цену за нарушения, и что оно может продолжать обманывать международное сообщество, пытаясь обзавестись ядерным оружием". "Если МАГАТЭ превратится в политическую организацию, то его наблюдательная деятельность в Иране не будет иметь никакого значения, равно как не будут иметь никакого значения и выпускаемые агентством доклады о ядерных разработках Ирана", - предупредил Нетаньяху.