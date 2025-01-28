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Премьер-министр Италии оказалась под следствием

Премьер-министр Италии оказалась под следствием Премьер-министр Италии Джорджия Мелони оказалась под следствием из-за освобождения главы ливийской судебной полиции генерала Усамы Альмасри Нджима, которого разыскивает Международный уголовный суд (МУС).
Другие страны
28 января 2025 г. 23:56
Премьер-министр Италии оказалась под следствием

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони оказалась под следствием из-за освобождения главы ливийской судебной полиции генерала Усамы Альмасри Нджима, которого разыскивает Международный уголовный суд (МУС).

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщила сама политик.

"Меня подозревают в пособничестве и подстрекательстве к преступлению и хищению в связи с делом Усамы Альмасри Нджима. Я не поддамся шантажу, не позволю себя запугивать... Поэтому меня, скажем так, не любят те, кто не хочет, чтобы Италия менялась и становилась лучше", - заявила итальянский премьер.

По словам Мелони, уже началось расследование в отношении министра юстиции Карло Нордио, министра внутренних дел Маттео Пьянтедози и заместителя министра по вопросам разведки Альфредо Мантовано.

Напомним, что 23 января Италия освободила и отправила обратно в Ливию Усама Альмасри Нджима, несмотря на выданный МУС ордер на арест за предполагаемые преступления против человечности. МУС потребовал объяснений, заявив, что с судом не консультировались по поводу этого решения.

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